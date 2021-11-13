В РЖД рассказали о влиянии введения QR-кодов на пассажиропоток

Введение QR-кодов в поездах несильно отразится на пассажиропотоке. Об этом заявил заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Дмитрий Пегов.

По его словам, финальная версия законопроекта еще не готова, так как инициатива должна пройти дополнительные обсуждения в Госдуме.

Как сообщили «РИА Новости», Пегов выразил уверенность в том, что пассажиры будут соблюдать законы и уже имеют необходимые сертификаты, которые нужно предъявить при посадке в поезд.

Напомним, правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах, самолетах и поездах. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ограничения в общественных местах планируется ввести в полную силу с 1 февраля 2022 года. Новые изменения будет действовать до 1 июня 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России тестируют поезда «Ласточка» с автопилотом.