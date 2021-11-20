Боня и Водонаеву помирились после 15-летней вражды

Бывшие участницы «Дома-2» неожиданно для всех наладили отношения.

Бывшие участницы «Дома-2» Виктория Боня и Алена Водонаева наконец помирились. А ведь они скандалили на протяжении 15 лет!

Известно, что Боня и Водонаева недавно встретились на мероприятии в Москве и не стали избегать друг друга, а, напротив, тепло поздоровались. Боня призналась, что у нее от происходящего «мурашки по коже», пишет «СтарХит».

Блогеры обнялись и сделали друг другу комплименты. А ведь в «Доме-2» Боня и Водонаева поссорились из-за мужчины, а после не переставали ругаться уже за пределами телестройки.

Пользователи, комментируя примирением блогеров, сошлись во мнении, что они ведут себя искренне. Они также полагают, что дружба нужна обеим, ведь Боня и Водонаева давно состоявшиеся женщины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что не поделили Ксения Бородина и Виктория Боня.