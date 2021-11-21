В Петербурге суббота выдастся мокрой и скользкой

На улице будет идти мокрый снег, а дороги покроются льдом.

В Санкт-Петербурге сегодня, 21 ноября, выдастся облачная погода с прояснениями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Известно, что в городе будет идти мокрый снег, а также дуть ветер со скоростью до 11 метров в секунду. Воздух успеет прогреться максимум до двух градусов, температура вряд ли опустится ниже нуля. На дорогах местами гололедица, так что автомобилистам стоит быть осторожнее и соблюдать скоростной режим.

Атмосферное давление повысится.

Что касается Ленинградской области, то там будет холоднее, чем в Петербурге. Уже в понедельник температура воздуха в регионе может упасть до минус 10 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в воскресенье петербуржцам пообещали мокрый снег и гололедицу.