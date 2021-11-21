Иммунолог предложил ввести обязательную вакцинацию для россиян старше 60 лет

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов , что считает, что обязательная вакцинация от ковида для людей старше 60 лет должна быть введена на федеральном уровне, так как они попадают в группу риска тяжелого течения заболевания.

«Да, конечно, стоило бы, это группа риска. У людей к этому возрасту уже скапливаются определенные болезни, которые способствуют тяжелому течению заболевания, поэтому вакцинация для них — это защитное средство № 1», — приводит его слова ТАСС.

С начала пандемии в России выявлено 9 294 188 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 262 843 летальных исхода, выздоровели 7 992 426 человек.