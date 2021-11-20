Вирусолог согласен с теорией, что дельта-штамм коронавируса может самоликвидироваться

Вирусолог согласен с теорией, что дельта-штамм коронавируса может самоликвидироваться
Мутация может самоликвидироваться. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Такую мысль допустили японские ученые.

Вирусолог Анатолий Альштейн полагает, что японские ученые, предположившие самоликвидацию дельта-штамма коронавируса, могут быть правы. Он считает, что такая теория имеет рациональное зерно. Об этом пишет «Эксперт».

Альштейн считает, что самоликвидация маловероятна, но это не значит, что невозможна. Он пояснил, что груз мутаций, которые вирус испытывает при попадании в организм человека, способен снизать его возможности. Если так, то это отличная новость, ведь тогда станет понятнее, когда пандемии закончится.

Специалист добавил, что японские специалисты давно доказали свою компетентность в подобных вопросах, так что сомневаться в их гипотезах нет смысла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге до конца года разберутся в причинах смерти вакцинированного мужчины.

вирусолог дельта-штамм пандемия


 

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