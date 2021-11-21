Инфекционист рассказал, что прививка от гриппа не повлияет на число антител к COVID-19

Инфекционист заявил, что прививка от гриппа не снизит число антител к COVID-19. Фото: gov.spb.ru

Инфекционист заявил, что прививка от гриппа не снизит число антител к COVID-19. Фото: gov.spb.ru

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов заявил , что вакцинация от гриппа не повлияет на число антител у переболевших ковидом.

Он отметил, что тут такой взаимосвязи нет.

«Иммунная система избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм или в виде возбудителя — активного вируса, или с вакцинным препаратом. Прививка от коронавирусной инфекции не помеха вакцинации против гриппа», — приводит его слова ТАСС.

С начала пандемии в России выявлено 9 294 188 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 262 843 летальных исхода, выздоровели 7 992 426 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вирусолог Анатолий Альштейн полагает, что японские ученые, предположившие самоликвидацию дельта-штамма коронавируса, могут быть правы. Он считает, что такая теория имеет рациональное зерно.