Получившая свободу Бритни Спирс обвинила во лжи Кристину Агилеру

Американская певица Бритни Спирс раскритиковала поведение исполнительницы Кристины Агилеры.

Как пишет Page Six, певица обвинила Агилеру во лжи за отказ ответить на вопрос журналистов о ее освобождении от опекунства.

«Отказ говорить, когда ты знаешь правду, равносилен лжи», — сказала Спирс.

Певица также поблагодарила исполнительницу Леди Гагу, которая накануне выступила со словами поддержки.

В конце сентября суд приостановил опеку над певицей со стороны ее отца Джейми. Опека длилась 13 лет. Временные полномочия по опекунству были переданы бухгалтеру Джону Забелу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская певица Бритни Спирс внезапно удалила свой аккаунт в Instagram. Это случилось сразу после того, как звезда поделилась прекрасной новостью: ей сделали предложение.