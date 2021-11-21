В ВОЗ предупредили о возможной гибели от ковида полумиллиона человек в Европе

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге до марта от ковида в Европе могут умереть еще около 500 тыс. человек, если страны региона не ужесточат ограничительные меры.

Он отметил, что на распространение вируса влияют такие факторы, как зимний сезон, недостаточный уровень вакцинации и региональное преобладание более заразного «дельта»-штамма.

«COVID-19 снова стал причиной смертности номер один в нашем регионе», — сказал он в интервью британской вещательной корпорации BBC.

С начала пандемии в России выявлено 9 294 188 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 262 843 летальных исхода, выздоровели 7 992 426 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вирусолог Анатолий Альштейн полагает, что японские ученые, предположившие самоликвидацию дельта-штамма коронавируса, могут быть правы. Он считает, что такая теория имеет рациональное зерно.