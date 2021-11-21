Город спит: пробки в Петербурге составили один балл

Дороги Петербурга в воскресенье утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на утро, пробки оцениваются в один балл. Ситуация изменится после 13 часов — пробки составят два балла.

Сейчас небольшие пробки есть в центре города, на Московском шоссе, Пулковском шоссе, а также Витебском проспекте и проспекте Стачек.

Немного осложнено движение на Комендантском и Пискаревском проспектах и, как обычно на проспекте Просвещения и улице Руставели.

Постоять придется вблизи Мурино и местной авторазвязки, Репищевой улицы и проспекта Испытателей, а также «по классике» на Большом проспекте Петроградской стороны и перед мостом на Большом проспекте ВО.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова.