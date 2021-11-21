Тоннель петербургской дамбы частично перекроют

Тоннель петербургской дамбы частично перекроют
Движение в тоннеле дамбы ограничат. Фото: Дирекция КЗС

Движение по тоннелю дамбы в Петербурге ограничат с 22 по 25 ноября ограничат.

Как сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга в воскресенье, 20 ноября, движение автомобильного транспорта будет ограничено в связи с проведением ремонтных работ в тоннеле дамбы.

Также сообщается, что въезд в тоннель могут полностью перекрыть, чтобы ввести и вывести подъемную технику. Тоннель перекроют на непродолжительное время, максимум на 10 минут.

Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и посоветовали учитывать данную информацию при планировании маршрутов поездки.

График ограничения движения: Транспортный отсек: Финской стороны (внешнее кольцо): с 22.11.2021 по 23.11.2021. Транспортный отсек: Невской стороны (внутреннее кольцо): с 24.11.2021 по 25.11.2021.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до середины весны ограничат движение по Санкт-Петербургскому шоссе. C 10 февраля в Петербурге введут ограничение движение транспорта по нескольким улицам.

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Тоннель петербургской дамбы частично перекроют
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