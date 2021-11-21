В Петербурге в понедельник ожидается до минус трех градусов и гололедица

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В понедельник, 21 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснением погода. Ночью выпадет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ночное время суток столбики термометров покажут -3…-5 градусов, днем температура воздуха -1…-3 градусов.

На дорогах местами ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет повышаться.

«Утром в понедельник подморозит до -2…-4°, это на уровне самых низких температур с начала осени (9 ноября было -3,3°)», — сообщил ведущий специалист цента в социальной сети «Вконтакте».

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