Стали известны дата и место прощания с актером Валерием Гаркалиныма

Валерия Гаркалина могут похоронить на Миусском кладбище.

Прощание с народным артистом России состоится уже во вторник, 23 ноября. Оно пройдет в учебном театре ГИТИСа, пишут РИА Новости, ссылаясь на слова ректора института Григория Заславского.

Российский актер Валерий Гаркалин умер днем ранее на 68-м году жизни. Еще в начале октября он лег в больницу, его состояние оценивали как тяжелое. У артиста начались осложнения, которые вызвал ковид. Доктора ввели актера в искусственную кому.

Есть вероятность, что Гаркалина похоронят на Миусском кладбище, там же, где и его супругу. Однако конечное решение будет принято сегодня, в воскресенье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин умер в возрасте 58 лет.