Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Сан-Хосе»

«Вашингтон» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче НХЛ.

Матч закончился со счетом 4:0 в пользу столичных.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Конор Шири и Александр Овечкин. Теперь Овечкин только на два гола отстаёт от Дэйва Андрейчука, которому принадлежит лучший результат в истории по этому показателю.

Кроме того, 36-летний хоккеист отметился результативной передачей.

«Вашингтон» находится на втором месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в своем активе 27 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Оттавой Сенаторз» и побил достижение канадца Уэйна Гретцки.