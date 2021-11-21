Поезд из Петербурга в Мурманск встал на перегоне

Поезд из Петербурга в Мурманск встал на перегоне
Задержка поезда составила более часа. Фото: Baltphoto

Незапланированная остановка произошла по техническим причинам.

Специалисты принимают необходимые меры, что поезд, как можно скорее, ввести в график. Об этом сообщает 21 ноября пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Так, в республике Карелия поезд № 22, следовавший из Петербурга в Мурманск по техническим причинам был задержан. Остановка длится уже более одного часа на перегоне Поньгома — Кузема.

Работники Октябрьской железной дороги обратились к пассажирам и встречающимся с извинениями за предоставленные неудобства. Гражданам посоветовали следить за объявлениями по громкоговорящей связи на станциях и в поездах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что электричка сбила двух бездомных у станции «Сортировочная», в результате происшествия один человек погиб.

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