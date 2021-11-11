Электричка сбила двух бездомных у станции «Сортировочная», один погиб

В Петербурге транспортная полиция начала проверку после того, как двое мужчин попали под электричку в Невском районе.

Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по Северо-Западу. Инцидент произошел накануне в 17 часов у железнодорожной станции «Сортировочная». Двое мужчин шли по путям, когда к ним приближался электропоезд. Машинист начал сигналить, но пешеходы не успели среагировать. Столкновения избежать не удалось.

Один из мужчин погиб на месте, второй выжил и сейчас находится в больнице.

Выяснилось, что под электричку попали граждане без определенного места жительства. Одному на вид около 50 лет, второму — около 40.

Все обстоятельства травмирования мужчин выясняются.

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