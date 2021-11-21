Жителей Ленобласти предупредили о гололедице

Жителей Ленобласти предупредили о гололедице
На дорогах города возможна гололедица. Фото: https://pixabay.com

В начале рабочей недели в Ленинградской области ожидается облачная с прояснением погода.

Ночью в большинстве районов выпадет небольшой, местами умеренный снег. Днем также ожидаются осадки в виде снега. Ветер ночью северный, северо-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, днем его порывы будут достигать 4-9 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут -2…-7 градусов, местами ожидается -10 градусов, днем температура воздуха будет на уровне -1…-6 градусов.

Синоптики также предупредили о гололедице на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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