Из-за пандемии в Петербурге выросли цены на ритуальные услуги

Из-за пандемии в Петербурге выросли цены на ритуальные услуги
В Петербурге в условиях пандемии возросла стоимость ритуальных услуг. Фото: Pixabay

Цена самых бюджетных похорон в Северной столице встанет в 50 тысяч рублей.

Как сообщают «Невские Новости», ссылаясь на сведения Петростата, за 9 месяцев текущего года общая смертность в Петербурге выросла на 21,8%, если сравнивать с таким же периодом 2020 года. В общей сложности скончались 62 221 человек, в том числе более 14 тыс. граждан стали жертвами коронавируса.

Самые недорогие похороны в Петербурге, включающие услуги морга, доставку тела на кладбище, установление креста и таблички, будут стоить не меньше 50 тыс. рублей.

При этом, кремация и урна для праха обойдутся гораздо дешевле, от 12 тысяч рублей.

Специалисты считают, что для погребения в Петербурге теперь в среднем придется выложить примерно 75-80 тысяч рублей. Цена гробов также выросла, она начинается с 10 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коммунальные услуги в Петербурге в 2022 году подорожают максимум на 3,5%.

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