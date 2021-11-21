На проспекте Энергетиков службы отговорили канатоходца от трюка

Канатоходцу не удалось предварить в жизнь задуманное. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Канатоходцу не удалось предварить в жизнь задуманное. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Красногвардейском районе Петербурга канатоходцу службы не дали совершить опасный трюк.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 21 ноября, на проспекте Энергетиков в Северной столице заметили мужчину. Он протянул трос от ограждения моста до дерева на противоположной стороне реки. По всей видимости, мужчина вот-вот должен был исполнить небезопасный трюк.

Однако подоспевшие службы не позволили ему этого сделать. Сотрудники пожарной охраны, реанимация и полиция, скорее всего, объяснили гражданину, почему не стоит в конце ноября совершать подобное.

Как сообщает очевидец происходящего, трос канатоходец снял, после чего службы покинули место.