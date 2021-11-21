На проспекте Энергетиков службы отговорили канатоходца от трюка

На проспекте Энергетиков службы отговорили канатоходца от трюка
Канатоходцу не удалось предварить в жизнь задуманное. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"
В Красногвардейском районе Петербурга канатоходцу службы не дали совершить опасный трюк.
Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 21 ноября, на проспекте Энергетиков в Северной столице заметили мужчину. Он протянул трос от ограждения моста до дерева на противоположной стороне реки. По всей видимости, мужчина вот-вот должен был исполнить небезопасный трюк.
Однако подоспевшие службы не позволили ему этого сделать. Сотрудники пожарной охраны, реанимация и полиция, скорее всего, объяснили гражданину, почему не стоит в конце ноября совершать подобное.
Как сообщает очевидец происходящего, трос канатоходец снял, после чего службы покинули место.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что горожан удивил мужчина, прыгнувший с моста в канал Грибоедова. Он делает это почти 20 лет подряд.

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