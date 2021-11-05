Почти 20 лет подряд: горожан удивил мужчина, прыгнувший с моста в канал Грибоедова

Почти 20 лет подряд: горожан удивил мужчина, прыгнувший с моста в канал Грибоедова
В Петербурга мужчина прыгнул в канал Грибоедова. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Жители Петербурга были в недоумении, когда заметили, как уже немолодой мужчина готовится к прыжку с Банковского моста в канал Грибоедова.

В Центральном районе Северной столицы горожане заметили, как некий мужчина, сняв с себя одежду, и оставшись лишь в белье и носках, сиганул в канал Грибоедова. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 5 ноября.

Интересно, что подобный перфоманс мужчина делает далеко не в первый раз. Местные жители уверяют, что грифоны у моста видят морозостойкого горожанина каждой осенью с начала 2000-х годов.

Жители Петербурга были в недоумении, когда заметили, как уже немолодой мужчина готовится к прыжку с Банковского моста в канал Грибоедова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге полицейский спас из Невы тонущего мужчину. Пострадавшего уже несло по течению в сторону Троицкого моста. Правоохранитель отправился к набережной Кутузова. Вскоре полицейский увидев в воде человека. Спасти мужчину удалось с помощью буксировочного троса, находящегося в машине силовика.

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