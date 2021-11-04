В Петербурге полицейский спас из Невы тонущего мужчину

Молодого человека, упавшего в Неву, удалось спасти. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Молодого человека, упавшего в Неву, удалось спасти. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудник полиции Денис Сорокин подоспел вовремя. Так, удалась спасти из Невы тонущего горожанина.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Утром 1 ноября заместитель начальника отдела охраны общественного порядка полиции Центрального района получил срочное сообщение — с Литейного моста в Неву упал человек. После информации, переданной по радиосвязи, капитан полиции Сорокин ринулся на место случившегося.

Оказалось, что пострадавшего уже несло по течению в сторону Троицкого моста. Правоохранитель отправился к набережной Кутузова. Вскоре полицейский увидев в воде человека. Спасти мужчину удалось с помощью буксировочного троса, находящегося в машине силовика.

Спасенного 33-летнего горожанина госпитализирован в медицинское учреждение.

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