В Петербурге полицейский спас из Невы тонущего мужчину

В Петербурге полицейский спас из Невы тонущего мужчину
Молодого человека, упавшего в Неву, удалось спасти. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудник полиции Денис Сорокин подоспел вовремя. Так, удалась спасти из Невы тонущего горожанина.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Утром 1 ноября заместитель начальника отдела охраны общественного порядка полиции Центрального района получил срочное сообщение — с Литейного моста в Неву упал человек. После информации, переданной по радиосвязи, капитан полиции Сорокин ринулся на место случившегося.

Оказалось, что пострадавшего уже несло по течению в сторону Троицкого моста. Правоохранитель отправился к набережной Кутузова. Вскоре полицейский увидев в воде человека. Спасти мужчину удалось с помощью буксировочного троса, находящегося в машине силовика.

Спасенного 33-летнего горожанина госпитализирован в медицинское учреждение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка утонула в пруду у трассы «Кола». Водителю выжить не удалось.

нева новости СПб происшествие тонущий человек


 

Новости партнеров
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперт рассказал, кому перестанут платить пенсию в 2023 году
В Новосиверской ночью полыхали дом и сарай на площади 108 «квадратов»
Дороги Петербурга свободны: в пятницу днем пробок не ожидается
«Тяжело и страшно»: Асмус рассказала о госпитализации дочери
Врач рассказал, как долго можно использовать гаджет без вреда для зрения
Циклон «Peter»: в пятницу в Петербурге будет дождь и +10 градусов
В мире коронавирусом заразились более 248,5 млн человек
Ученые выявили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого заболевания COVID