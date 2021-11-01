Легковушка утонула в пруду у трассы «Кола»: водитель погиб

Легковушка утонула в пруду у трассы «Кола»: водитель погиб
Пассажирке оказывают помощь медики. Фото: Baltphoto

Известно, что удалось выжить пассажирке, которой сейчас помогают врачи.

В Кировском районе Ленинградской области сегодня, 1 ноября, произошла жесткая авария, в результате которой погиб мужчина. Об этом пишет 47news, ссылаясь на ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Инцидент случился на 59 километре трассы «Кола» недалеко от поселка Приладожский. Там по непонятной причине автомобиль оказался в кювете, после чего угодил в гидроботанический пруд и перевернулся. Водитель скончался на месте, а вот пассажирке удалось выжить. Женщине помогают врачи.

На место, кроме скорой помощи, прибыли сотрудники МЧС и ПСО Шлиссельбурга. Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Замшиной после встречи с самокатчиком петербуржцу потребовалась госпитализация. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей носа.

дтп ленинградская область новости СПб трасса кола


 

Новости партнеров
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Легковушка утонула в пруду у трассы «Кола»: водитель погиб
В Ленобласти все-таки не будут пускать в музеи привитых иностранными вакцинами
Жители центра Петербурга могут оформить парковочное разрешение
Из жизни ушел драматург Юрий Клепиков
В мире от коронавируса умерло более 5 млн человек
Попова: показатели заболеваемости после полного курса вакцинации достигают 5%
Камеры засняли, как в Кудрово до девочки-подростка домогался неизвестный
Петербуржцы застали 98% скидки на Ozon из-за технического сбоя