Легковушка утонула в пруду у трассы «Кола»: водитель погиб

Известно, что удалось выжить пассажирке, которой сейчас помогают врачи.

В Кировском районе Ленинградской области сегодня, 1 ноября, произошла жесткая авария, в результате которой погиб мужчина. Об этом пишет 47news, ссылаясь на ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Инцидент случился на 59 километре трассы «Кола» недалеко от поселка Приладожский. Там по непонятной причине автомобиль оказался в кювете, после чего угодил в гидроботанический пруд и перевернулся. Водитель скончался на месте, а вот пассажирке удалось выжить. Женщине помогают врачи.

На место, кроме скорой помощи, прибыли сотрудники МЧС и ПСО Шлиссельбурга. Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Замшиной после встречи с самокатчиком петербуржцу потребовалась госпитализация. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей носа.