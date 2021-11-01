На Замшиной после встречи с самокатчиком петербуржцу потребовалась госпитализация

У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей носа.

В Калининском районе произошла очередная авария с участием самокатчика, которая обернулась травмированием пешехода. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщают Невские Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Инцидент случился на Замшиной улице 30 октября. По предварительным данным, на петербуржца наехал самокатчик. В результате происшествия пешеход получил травмы и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Горожанина госпитализировали в Мариинскую больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей носа.

На данный момент состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, он находится дома. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, а также разыскивают самокатчика.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобиль сбил электросамокатчика на зебре на Товарищеском проспекте.