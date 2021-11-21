В Петербурге ветеранам и блокадникам выплатили по 50 тыс. рублей

В Петербурге ветеранам и блокадникам перечислили выплаты. Фото: pixabay

В Петербурге ветеранам и блокадникам перечислили выплаты. Фото: pixabay

В Петербурге ветеранам и блокадникам были перечислены выплаты в связи с 80-летием «Дороги жизни».

В городе на Неве средства получили 61 092 человека, а в Ленинградской области – 3 156 человек. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба губернатора города.

Напомним, что указ о единовременной выплате гражданам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» подписал президент РФ Владимир Путин.

В ноября пенсионный фонд начислил денежные средства гражданам вместе с пенсией и другими пособиями.

Стоит отметить, что градоначальник Северной столицы Александр Беглов решил, что такую же выплату должны получить и те, что прожил в блокадном Ленинграде менее четырёх месяцев (1 912 человек).

«Эти граждане не имеют знака «Жителю блокадного Ленинграда» и не относятся к категории федеральных льготников. Но они жили в осажденном городе. Социальный кодекс Петербурга предусматривает для них те же меры поддержки, что действуют на федеральном уровне», – заявил губернатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов не может сдержать повышение взносов на капремонт в Петербурге.