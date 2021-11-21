В понедельник в Ленобласти будут снег и заморозки до -8 градусов

В понедельник в Ленобласти будут снег и заморозки до -8 градусов
Синоптики прогнозируют снег. Фото: pixabay

Погода в понедельник в Ленинградской области начнется с ночных заморозков до -8 градусов и умеренного снега.

Об этом сообщило областное ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В целом 22 ноября в Ленобласти будет облачная с прояснениями погода. Ночью на территории региона ожидается небольшой, местами умеренный снег. Осадки продолжатся и днем: небольшой снег будет идти в некоторых районах.

Ветер подует с северных и западных направлений. Ночью он разгонится до 8-13 метров в секунду, а днем его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

В ночь на понедельник температура воздуха снизится до -3…-8 градусов. Днем уличные термометры покажут от -1 до -6 градусов.

Автомобилистов ждет гололедица на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о сильном ветре в понедельник ночью.

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