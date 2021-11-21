Петербуржцев предупредили о сильном ветре в понедельник ночью

В Петербурге завтра, по информации синоптиков, будет дать сильный ветер. Фото: pexels.com

В Петербурге завтра, по информации синоптиков, будет дать сильный ветер. Фото: pexels.com

В Санкт-Петербурге в понедельник, 22 ноября, может испортиться погода. В регионе ожидается сильный ветер.

О том, что в Северной столице может наступить неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В городе будет дуть сильный северо-западный ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

«21 ноября, начиная с 23-02 часов 22 ноября, местами ожидается усиление северо-западного ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник, 22 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснением погода. Ночью выпадет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков. А вот жителей Ленобласти предупредили о гололедице.