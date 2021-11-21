Невролог предупредил, что коронавирус может привести к заиканию

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал о новом последствии перенесенного коронавируса — некоторые пациенты начинают заикаться.

Специалист отметил в беседе с Ura.ru, что коронавирус может поражать нервную ткань в мозге, которая отвечает за речь, что может вызвать заикание.

«Коронавирус может вызвать заикание, если будет поражение нервной ткани, отвечающей за речь. Из-за того, что там может возникнуть воспаление, потому что он может непосредственно проникнуть в эту группу нервных клеток», — рассказал медик.

Хорошев сравнил ковид с рассеянным склерозом. По его словам, оба заболевания могут вызвать симптоматику в любом месте организма.

Он добавил, что COVID-19 способен вызвать воспаление в любом органе и даже привести к таким последствиям, как тромбоз, ишемия, инфаркт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что центр имени Гамалеи провел эксперимент по одновременной вакцинации от COVID-19 и гриппа.