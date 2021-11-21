Российский фильм «Разжимая кулаки» может попасть в шорт-лист «Оскара»

Российский фильм показал отличные результаты на международных фестивалях. Фото: кадр из фильма "Разжимая кулаки"

Российский фильм показал отличные результаты на международных фестивалях. Фото: кадр из фильма "Разжимая кулаки"

Фильм «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко назвали вероятным претендентом на попадание в шорт-лист премии «Оскар».

Российский фильм показал отличные результаты на международных фестивалях, пишет портал IndieWire. Кинокритики заметили, что картина оказывает воздействие на каждого зрителя, кто решается его посмотреть.

«Разжимая кулаки» в случае попадания в шорт-лист сможет претендовать на главную кинопремию в номинации «Лучший иностранный фильм».

Вместе с фильмом Коваленко потенциальными номинантами в той же категории назвали финский «Купе номер шесть» Юхо Куосманена, французский «Титан» Жюлии Дюкурно, норвежский «Худший человек на свете» Йоакими Триера и колумбийская «Память» Апитчатпони Вирасетакули.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фильм «Дюна» выдвинули на «Оскар» в 14 номинациях.