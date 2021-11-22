В Калифорнии разыскивают 80 человек, разграбивших магазин одежды

В американском штате Калифорния полиция подозревает порядка 80 человек в ограблении магазина одежды.

Местная полиция сообщила в Twitter, что неизвестные 80 злоумышленников ограбили магазин Nordstrom, расположенный в городе Уолнат Крик. Персонал вызвал правоохранителей, когда толпа зашла в магазин и сразу начала воровать товар.

Грабители брызнули в лицо одному из сотрудников перцовым спреем. Прибывшие на место полицейские задержали машину с двумя предполагаемыми преступниками. Один из задержанных был вооружен, третьего поймали в окрестностях с украденной одеждой. Пойманным от 18 до 32 лет, им предъявлены обвинения. Остальные грабители быстро скрылись с места преступления на автомобилях.

В полиции считают, что ограбление было спланированным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодая семья в Петербурге стащила мобильник сотрудника закусочной.