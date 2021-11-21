Молодая семья в Петербурге стащила мобильник сотрудника закусочной

Молодая семья в Петербурге стащила мобильник сотрудника закусочной
Телефон украли в закусочной. Фото: pixabay.com

В Петербургское кафе, расположенное на улице Хошимина, где готовят шаверму, накануне вечером зашли двое молодых людей и ребенок.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 21 ноября, на первый взгляд мужчина и женщина ничем не привлекали внимание.

Пара с ребенком стояла у стойки и ждала свой заказ. Однако на камеры видеонаблюдения попал момент, когда женщина облокотилась на столик, заслоняя его от сотрудников кафе, а ее спутник одной рукой ловко отсоединил телефон от зарядного устройства.

«Мегаполис» пишет, что по словам работника кафе, кража случилась в субботу, в 22:39. В данный момент мужчина еще не обратился в отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе в магазине обокрали пенсионерку.

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Молодая семья в Петербурге стащила мобильник сотрудника закусочной
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