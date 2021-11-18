В Выборгском районе в магазине обокрали пенсионерку

В Выборгском районе в магазине обокрали пенсионерку. Фото: "Яндекс.Карты"

В Выборгском районе в магазине обокрали пенсионерку. Фото: "Яндекс.Карты"

Утром 17 ноября, в среду, в Выборгском районе Петербурга из сумки-тележки пенсионерки неизвестный украл пакет, в котором находились документы и 40 000 рублей.

Около 13 часов дня в 58 отделение полиции обратилась женщина 1939 года рождения с заявлением, что в магазине «Пятерочка» на проспекте Просвещения у нее украли пакет с документами и деньгами. Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент случился утром примерно в половину 12.

По словам женщины, из сумки-тележки в магазине у нее пропал пакет с паспортом и денежной суммой в размере 40 тысяч рублей.

На месте происшествия имеется видеонаблюдение. Камеры просмотрели, но из-за низкого качества записи установить ориентировку на правонарушителя установить не удалось.

Сегодня, 18 ноября, было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 15 ноября в Калининском районе Петербурга 82- летней пенсионерки две неизвестные порезали пакет и украли 91 тысячу рублей.