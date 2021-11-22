Инфекционисты не ожидают масштабной вспышки гриппа в России в этом году

На сегодняшний день серьезного подъема заражений гриппом в российских регионах не зафиксировано. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

На сегодняшний день серьезного подъема заражений гриппом в российских регионах не зафиксировано. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Инфекционисты считают, что масштабного распространения гриппа в России в этом сезоне не произойдет.

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова рассказала ТАСС, что в прошлом году активного распространения гриппа не было, такая же невысокая заболеваемость ожидается и в этом году.

По словам врача-инфекциониста Ивана Коновалова, на сегодняшний день серьезного подъема заражений гриппом в российских регионах не зафиксировано. Он отметил, что сейчас самое время для вакцинации против гриппа.

Он добавил, что россияне неохотно прививаются из-за недостаточной информированности о вакцине и осложнениях гриппа в группах риска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист рассказал, что прививка от гриппа не повлияет на число антител к COVID-19.