В Петербурге утренние пробки составили 6 баллов

В Петербурге утренние пробки составили 6 баллов
В Петербурге с утра затруднения на дорогах. Фото: "Яндекс пробки"

В Петербурге с утра на дорогах замечены 6-балльные пробки. В понедельник утром, 22 ноября, водителям Северной столицы пришлось столкнуться с заторами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:30, в городе пятибалльные пробки. Движение на дорогах затруднено. 6-балльные трудности будут продолжаться около полутора часов. Лишь к 10:00 заторы составят 4 балла.

«Красные» участки замечены на Дальневосточном проспекте, на Октябрьской набережной, на Якорной улице, на Суворовском проспекте, на проспекте Металлистов, на Среднеохтинском проспекте, на проспекте Энергетиков, на Витебском проспекте, на Благодатной улице, на Бухарестской улице, на улице Салова, на Заневском проспекте, на набережной реки Фонтанки, на Большой Морской улице, на Дворцовой набережной, на Невском проспекте, на Садовой улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что неделя в Петербурге начинается с минусовой температуры.

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