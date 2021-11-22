Неделя в Петербурге начинается с минусовой температуры

Неделя в Петербурге начинается с минусовой температуры
Неделя в Петербурге начинается с минусовой температуры. Фото: pixabay

В Санкт-Петербург сегодня, 22 ноября, установится минусовая температура и гололедица.

Понедельник, 22 ноября, выдастся морозный. Температура будет варьироваться от -3 до -1. Местами, в некоторых районах Петербурга пройдет небольшой снег. Кроме того ожидается умеренный северо-западный, западный ветер. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться. Как передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в общем, сегодня ожидается облачная, но с прояснениями погода.

В Северной столице начинаются морозные дни. На дорогах очень скользко, поэтому жителям и гостям города настоятельно рекомендуется внимательно смотреть себе под ноги. Температура ночью и днем не особо отличается, всего на пару градусов, поэтому перед выходом из дома стоит выбрать одежду потеплее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на этой неделе жителей Центральной России ждут морозные ночи. Температура опустится до -10 градусов.

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