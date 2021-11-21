Морозные ночи ожидают Центральную Россию на следующей неделе

Морозные ночи ожидают Центральную Россию на следующей неделе
Заморозки ударят уже в ночь на понедельник. Фото: pixabay

В Центральную Россию в первой половине следующей недели ждут морозные ночи — температура опустится до -10 градусов.

Об этом сообщил ведущий сотрудник метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец. Как передает РИА Новости, в центральной части страны метеорологическая зима продолжает «пробуксовывать», но в начале грядущей недели она все же начнет вступать в свои права. Морозы принесет снежный циклон с центром над Уралом, который развернется своей тыловой частью.

По словам Тишковца, оттепель сменится морозами и температура воздуха окажется на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Заморозки ударят уже в ночь на понедельник. Местами пройдет снег, на дорогах будет гололедица. Температура с 22 ноября начнет постепенно понижаться и установится на уровне от 0 до -5 градусов. Ночь на вторник будет самой морозной в этом сезоне.

Но уже во второй половине недели морозы начнут отступать, а температура будет колебаться от -3 до +3 градусов.

«Наступление настоящей русской зимы откладывается на декабрь», — заключил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга не останутся без снега этой зимой.

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