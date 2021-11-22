Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина впервые стала мамой

Ольга Скрябина с радостью показывала кадры с животиком. Фото: скриншот Instagram

Ольга Скрябина с радостью показывала кадры с животиком. Фото: скриншот Instagram

Новорожденный получил имя Лука.

Малыш появился на свет 20 ноября в одном из московских родильных домов. О радостном событии Ольга Серябкина сообщила на своей странички в социальной сети Instagram.

Бывшая участница группы Serebro рассказала поклонникам, что мальчика они с мужем назвали Лукой.

«Luca. 20.11.2021» — написала певица.

Для Ольги и ее мужа, бывшего концертного директора и бизнесмена Георгия Начкебия, ребенок стал первым.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телеведущая и певица Ольга Бузова обвинила во лжи гендиректора Московского художественного академического театра им. Горького (МХАТ) Владимира Кехмана. По мнению знаменитости, информация о плохих продажах была лживой.