Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина впервые стала мамой

Новорожденный получил имя Лука.
Малыш появился на свет 20 ноября в одном из московских родильных домов. О радостном событии Ольга Серябкина сообщила на своей странички в социальной сети Instagram.
Бывшая участница группы Serebro рассказала поклонникам, что мальчика они с мужем назвали Лукой.
«Luca. 20.11.2021» — написала певица.
Для Ольги и ее мужа, бывшего концертного директора и бизнесмена Георгия Начкебия, ребенок стал первым.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телеведущая и певица Ольга Бузова обвинила во лжи гендиректора Московского художественного академического театра им. Горького (МХАТ) Владимира Кехмана. По мнению знаменитости, информация о плохих продажах была лживой.