Здание, которое загорелось в Ломоносове, является региональным памятником

В Петродворцовом районе Петербурга сегодня, 22 ноября, около 6 часов утра загорелось здание, которое является региональным памятником архитектуры.

На улице Дегтярева в Ломоносове пожар разгорелся в двухэтажном доме, который был построен в 1890-1900 годах. Из дома были эвакуированы два человека, об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

В двухэтажном размером 25×25 метров жилище горела обстановка на площади 30 квадратных метров. С огнём боролись 20 спасателей и 4 единицы техники от МЧС.

В горящем здании МЧС обнаружили пропановый баллон. Причины пожара продолжают устанавливаться.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пожар в Ломоносове — уже второе мощное возгорание за сутки. Еще один пожар был отмечен в Курортном районе Петербурга в ночь с 21 на 22 ноября. Там горело заброшенное двухэтажное здание. В результате происшествия погибли два человека.