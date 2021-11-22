На проспекте Культуры в женщину распылили газовый баллончик и угнали авто

На проспекте Культуры в женщину распылили газовый баллончик и угнали авто
Полиция объявила план "Перехват". Фото: Baltphoto
В Выборгском районе Петербурга на женщину напали с газовым баллончиком и угнали ее автомобиль.
Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 21 ноября, почти в 2 часа ночи по номеру «112» обратилась 46-летняя жительница Ленинградской области. Она рассказала, что буквально 10 минут назад на проспекте Культуры у дома № 12 на нее напали двое неизвестных. В руках злоумышленников был аэрозольный газовый баллончик. Им они и воспользовались в отношении женщины. Помимо этого, нападавшие угнали у гражданки автомобиль «Пежо». После этого они скрылись в сторону улицы Кустодиева.
Был объявлен план «Перехват» в зоне севера города. Уже через полчаса был дан отбой плану «Перехват».
Видеонаблюдение на месте случившегося отсутствует. С места происшествия ничего не изымалось.
Возбуждено уголовное дело. На следующий день, днем, у метро «Парнас», был задержан 20-летний подозреваемый, работающий электриком. Именно он мог распылить в лицо женщины баллончик. Угнанный автомобиль нашли у дома 27 по улице Шаврова, машину передали владельцу.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Тихвинской больницы угнали автомобиль с вакциной.
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