На Спасском переулке иностранец сбил 10-летнего мальчика

Правоохранительные органы пытаются выяснить детали аварии, в которой пострадал ребенок.

Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Выяснилось, что накануне, примерно в 14 часов, на Спасском переулке был совершен наезд на 10-летнего мальчика. Ребенка сбил 30-летний гражданин иностранного государства.

Школьник перебегал проезжую часть не по пешеходному переходу. В результате на четвероклассника наехала «Шкода Октавия». Ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

По информации ГИБДД, на счету указанного автомобиля 15 неоплаченных административных штрафов. Оперативники начали проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе сбили пятиклассницу, перебегавшую дорогу на красный.