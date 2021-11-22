На Спасском переулке иностранец сбил 10-летнего мальчика

На Спасском переулке иностранец сбил 10-летнего мальчика
Ребенка сбили на Спасском переулке. Фото: "Яндекс панорамы"

Правоохранительные органы пытаются выяснить детали аварии, в которой пострадал ребенок.

Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Выяснилось, что накануне, примерно в 14 часов, на Спасском переулке был совершен наезд на 10-летнего мальчика. Ребенка сбил 30-летний гражданин иностранного государства.

Школьник перебегал проезжую часть не по пешеходному переходу. В результате на четвероклассника наехала «Шкода Октавия». Ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

По информации ГИБДД, на счету указанного автомобиля 15 неоплаченных административных штрафов. Оперативники начали проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе сбили пятиклассницу, перебегавшую дорогу на красный.

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