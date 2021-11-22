Температурные качели: в Петербург пришли морозы, но ненадолго

В конце ноября погода резко переменилась. Начались морозы, но уже в конце этой недели синоптики обещают очередное потепление Атлантики.

Несмотря на морозы, которые ударили в начали этой недели, не стоит думать, что они будут устойчивыми. Синоптики из метеоцентра «Фобос» рассказали, какие температурные качели ждут петербуржцев.

По прогнозу специалистов, понедельник и вторник, 22 и 23 ноября, в Петербурге будет без существенных осадков, а днем ожидается температура от -3 до 0 градусов. Во второй половине недели Северную столицу посетит циклон, который вновь принесет в город порцию осадков и атлантического тепла. Поэтому под конец текущей недели температура может подняться до +1…+5 градусов.

Но тут наступают выходные, которые обещают быть холодными. В субботу, 27 ноября, и в воскресение, 28 ноября, днём ожидается от -2…-1 градусов. Температурные качели, по прогнозам синоптиков, ожидаются до первых числе декабря.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 22 ноября, температура в Северной столице будет варьироваться от -3 до -1. Местами, в некоторых районах Петербурга пройдет небольшой снег. Кроме того ожидается умеренный северо-западный, западный ветер.