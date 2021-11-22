Синоптик рассказал, когда в Петербурге отступят морозы

Синоптик рассказал, когда в Петербурге отступят морозы
В Петербурге похолодание продлится еще три дня. Фото: pixabay.com

Во второй половине начавшейся недели будет потепление.

Об этом 22 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам метеоролога Юрия Куткевича, пришедшие в Петербург морозы случились потому, что на дворе предзимье. Это когда осень уже закончилась, а зима наступить еще не успела.

Частая смена циклонов, следовавших с Атлантики, приносит непостоянную погоду. Так, 22 ноября, столбики термометров в Северной столице опустится до минус двух градусов, ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4 м/с. При этом, повысится атмосферное давление. Несмотря на это, мороз на этой неделе продержится недолго.

Начиная с середины недели, со среды, город окажется под влиянием теплой части циклона. Поэтому до пятницы будут положительные температуры. Однако в ночное время суток температура не превысит 0 градусов. Днем же прогнозируется +2…+4 градуса. Также ожидаются и осадки, они выпадут в виде мокрого снега, превращающегося в дождь.

К сожалению, к следующим выходным город на Неве ждет похолодание, до минус шести градусов. Минусовая температура продлится всю первую декаду декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о сильном ветре в понедельник ночью.

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