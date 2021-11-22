Более 70 классов в школах Петербурга находятся на дистанционном обучении из-за COVID-19

Более 70 классов в школах Петербурга находятся на дистанционном обучении из-за COVID-19
Более 70 классов в школах Петербурга находятся на дистанционном обучении из-за COVID-19. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге из-за коронавируса на дистанционном обучении находится 71 класс, а также закрыты группы в детских садах.

В Петербурге с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции закрыты 15 групп в 14 детских садах, а также переведены на дистанционное обучение более 70 классов школ. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на Комитет по образованию Петербурга.

«На обучении с использованием дистанционных технологий временно находится 71 класс в 37 школах, что составляет 0,35% от общего количества классов в городе», — заявили в Смольном.

Большое количество учеников находится дома по заявлению родителей. Так, по данным на 22 ноября, количество таких обучающихся составляет 2 609 , что составляет 0,47% от общего количества.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Министерство просвещение не планирует переводить все школы Петербурга в обязательном порядке на дистанционное обучение. Эпидемиологическая обстановка по стране не должна сказаться на процессе учебы, сообщалось 13 ноября.

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