В Минпросвещения оценили риск перевода школ на дистанционное обучение

Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, эпидемиологическая обстановка по стране не должна сказаться на процессе учебы. При этом переход на удаленный режим возможен в отдельных учреждениях.

Как сообщили «РИА Новости», Кравцов подчеркнул, что антиковидные меры, которые предложены Роспотребнадзором, показали свою эффективность.

Напомним, что в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября были нерабочие дни. С 8 ноября уже более 90% российских школ работают в очном традиционном режиме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургским вузам разрешили продлить дистанционное обучение после 8 ноября. При этом образовательным учреждениям необходимо обеспечить студентов методической поддержкой.