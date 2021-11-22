Петербургские мундепы подали иск в суд из-за простоя Конюшенного ведомства

На протяжении многих лет объект находится в заброшенном состоянии. Фото: Яндекс.Панорама

На протяжении многих лет объект находится в заброшенном состоянии. Фото: Яндекс.Панорама

Муниципальные депутаты Ксения Лаврова (МО «Владимирский округ») и Федор Грудин (МО «Правобережный») обратились в суд с иском к комитету имущественных отношений (КИО) и «Агентству по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга» в надежде спасти от разрушения Конюшенное ведомство.

Они требуют провести восстановительные работы здания, которое является памятником культуры, сообщает ЗАКС.РУ. На протяжении многих лет объект находится в заброшенном состоянии.

В 2015 году Конюшенное ведомство поступило на баланс Музея истории Санкт-Петербурга и находилось на нём до 2020 года, потом его передали Агентству по развитию имущественного комплекса.

По словам депутатов, «пока город продолжает искать инвестора на этот объект, на его «консервацию» и содержание потрачено более четырех миллиардов рублей».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что никаких новой архитектуры в Конюшенное ведомство не привнесут. В ВООПИиКе выяснили, что капитального строительства у объекта не было с петровских времен. Сейчас стоит вопрос, можно ли на Конюшенной рыть землю и освоить таким образом подземное пространство.