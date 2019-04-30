Эксперты обсудят, можно ли рыть землю под Конюшенным ведомством

Первое заседание о преобразовании здания пройдет 14 мая.
Первое заседание, посвященное преобразованию Конюшенного ведомства пройдет 14 мая. Проекту помогут ВООПИиК и УК “Старт Девелопмент”, сообщили Gazeta.SPb в “Пресс-папье” 30 апреля.
Никаких новой архитектуры в Конюшенное ведомство не привнесут. В ВООПИиКе выяснили, что капитального строительства у объекта не было с петровских времен. Сейчас стоит вопрос, можно ли на Конюшенной рыть землю и освоить таким образом подземное пространство.
Сейчас экспертов интересует, что инвестор хочет сделать в галереях Конюшенного ведомства. Идут разговоры о выставке современного искусства, но кроме этого нужны еще и фондохранилище, библиотека, помещения для сотрудников и многое другое.
В будущем возможна реорганизация помещений в Конюшенном дворе — но первым делом займутся именно ведомством из-за общего состояния здания.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Большую Конюшенную хотят сделать коммерческим кварталом.