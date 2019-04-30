Эксперты обсудят, можно ли рыть землю под Конюшенным ведомством

Новых элементов в архитектуру здания не внесут. Фото: Яндекс.Панорама
Новых элементов в архитектуру здания не внесут. Фото: Яндекс.Панорама

Первое заседание о преобразовании здания пройдет 14 мая.

Первое заседание, посвященное преобразованию Конюшенного ведомства пройдет 14 мая. Проекту помогут ВООПИиК и УК “Старт Девелопмент”, сообщили Gazeta.SPb в “Пресс-папье” 30 апреля.

Никаких новой архитектуры в Конюшенное ведомство не привнесут. В ВООПИиКе выяснили, что капитального строительства у объекта не было с петровских времен. Сейчас стоит вопрос, можно ли на Конюшенной рыть землю и освоить таким образом подземное пространство.

Сейчас экспертов интересует, что инвестор хочет сделать в галереях Конюшенного ведомства. Идут разговоры о выставке современного искусства, но кроме этого нужны еще и фондохранилище, библиотека, помещения для сотрудников и многое другое.

В будущем возможна реорганизация помещений в Конюшенном дворе — но первым делом займутся именно ведомством из-за общего состояния здания.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Большую Конюшенную хотят сделать коммерческим кварталом.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
ВООПИиК здание конюшенное ведомство реставрация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пожар под Пятигорском достиг площади в 2,4 тысячи м2
У реки Пипполовки найдены две крупных стихийные свалки
Более 450 кг продуктов не пропустили через границу РФ
Эксперты обсудят, можно ли рыть землю под Конюшенным ведомством
В Петербурге умер первый ректор Ярославского театрального института Клитин
Из Петербурга в этом году выдворено 426 нелегальных мигрантов
Уволенного слесаря вернули на работу через суд и прокуратуру
Трамваи с номерами 10, 23, 39 изменят маршрут с 3 мая