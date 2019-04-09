Большую Конюшенную могут освободить от налогов

Сейчас зоной tax free является ДЛТ на Конюшенной. Фото: Яндекс.Панорама
Сейчас зоной tax free является ДЛТ на Конюшенной. Фото: Яндекс.Панорама

Иностранцам предлагают возвращать НДС с покупок в магазинах на улице.

Большая Конюшенная улица в Санкт-Петербурге может стать зоной беспошлинной торговли — такое решение сейчас разрабатывают в министерстве промышленности и торговли, передает РБК 9 апреля.

Предполагается, что с покупок на сумму более 10 тысяч рублей будут возвращать НДС. Сейчас зоной tax free в Санкт-Петербурге является Дом ленинградской торговли или ДЛТ, который как расположен на Конюшенной — зону хотят расширить на всю улицу.

В министерствах размышляют о введении такой практики не только в Петербурге, но и Москве и Нижнем Новгороде — это должно позитивно сказаться на туризме.

С 2019 года стандартная ставка НДС выросла до 20%.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в “Пулково” Санкт-Петербурга открыли Duty Free на прилете.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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