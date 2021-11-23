В Адмиралтейском районе произошел крупный пожар в историческом здании

На улице Розенштейна, 39, к. 2, загорелся дом Лялевича. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

На улице Розенштейна, 39, к. 2, загорелся дом Лялевича. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В ночь на 23 ноября в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар.

Информация о возгорании поступила в 02:54 мск. На улице Розенштейна, 39, к. 2, загорелся дом Лялевича, который является историческим памятником.

В капитально-ремонтируемом здании происходит горение перекрытий на площади 1500 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали 20 единиц техники и 82 человека личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили огонь в четырехкомнатной квартире на улице Белы Куна.