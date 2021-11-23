Антонов прокомментировал новые санкции в отношении «Северного потока — 2»

Антонов прокомментировал новые санкции в отношении «Северного потока — 2»
Анатолий Антонов. Фото: пресс-служба МИД РФ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал новые санкции США против «Северного потока — 2» примером недобросовестной конкуренции.

«Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право», —говорится в заявлении Антонова, обнародованном на странице дипмиссии в Facebook.

По его словам, все попытки, направленные против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваются посольством как недобросовестная конкуренция, проводимая не по принципам свободного рынка.

Накануне стало известно, что администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

анатолий антонов санкции северный поток -2


 

Новости партнеров
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Уголовное дело, версия полиции и подробности от отца: что известно о жестоко задержанной школьнице 19 ноября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Антонов прокомментировал новые санкции в отношении «Северного потока — 2»
Гинцбург заявил об отсутствии существенных прорывов в исследовании ...
Спасатели потушили утренний пожар в Кронштадте
Такси попало в ДТП на Маршала Казакова
Вирусолог рассказал, как можно убедиться в полном излечении от ковида
США ввели санкции против участников проекта «Северный поток — 2»
В Адмиралтейском районе произошел крупный пожар в историческом здании
Во вторник в Пулково нет задержанных рейсов