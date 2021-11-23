Антонов прокомментировал новые санкции в отношении «Северного потока — 2»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал новые санкции США против «Северного потока — 2» примером недобросовестной конкуренции.

«Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право», —говорится в заявлении Антонова, обнародованном на странице дипмиссии в Facebook.

По его словам, все попытки, направленные против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваются посольством как недобросовестная конкуренция, проводимая не по принципам свободного рынка.

Накануне стало известно, что администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».