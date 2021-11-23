В среду в Петербурге выпадет мокрый снег с дождем

В среду в Петербурге выпадет мокрый снег с дождем
Заснеженный Петербург. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В среду, 24 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем выпадет небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. Ночью и утром местами возможно налипание мокрого снега.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут -2…-4 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +2…+4 градусов. Ночью и утром на дорогах ожидается сложная обстановка. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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