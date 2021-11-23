Пациент психдиспансера «заминировал» ТЦ «Галерея» в Петербурге

Пациент психдиспансера &#171;заминировал&#187; ТЦ &#171;Галерея&#187; в Петербурге
Мужчина взял телефон у подростка. Фото: pixabay
В Центральном районе Петербурга сообщили о лежминировании торгового центра «Галерея».
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 ноября в полицию позвонил некий мужчина и дал ложное сообщение. Вскоре выяснилось, что мобильный телефон, с которого был совершен звонок, принадлежит десятикласснику. Молодой человек впоследствии объяснил, что в ТЦ к нему подошел неизвестный и попросил позвонить с его телефона.
Вскоре «Галерею» осмотрели, но, к счастью, ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ обнаружено не было. Эвакуировать посетителей не стали. Отмечается, что были изъяты кадры видеонаблюдения.
В этот же день был задержан 34-летний неработающий мужчина. Его «взяли» на улице Замшина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Стоит отметить, что мужчина находился на принудительном лечении, а также был пациентом психдиспансера.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 63-летний мужчина со злости «заминировал» банк на Дегтярном.
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