Набережная Обводного канала в Петербурге перекрыта из-за пожара в доме Лялевича

В Санкт-Петербурге из-за пожара на улице Розенштейна перекрыта набережная Обводного канала.

В Петербурге наблюдается затруднение движения по нескольких улицам в связи с возгоранием в доходном доме Лялевича на улице Розенштейна, 39. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Горэлектротранс».

«Из-за пожара в здании на улице Розенштейна наблюдается скопление транспорта на Обводном канале, проспекте Стачек, Лермонтовском проспекте, Старо-Петергофском проспекте, что привело к задержке в движении троллейбусов №№ 3 и 8», — отмечается в пресс-службе.

Перекрытие движения коснулось и автомобилистов, и пассажиров транспорта. Длинная очередь на маршрутку №67 была замечена в сторону Двинской улицы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь с 22 на 23 ноября загорелся дом Лялевича, который является историческим памятником. В капитально-ремонтируемом здании происходит горение перекрытий на площади 1500 квадратных метров. Ранг пожара был повышен до 2.